Происшествия

Полиция ищет 20-летнего стружанина, который уехал в Псков месяц назад и не вернулся

Уголовным розыском МО МВД России «Струго-Красненский» разыскивается житель поселка Струги Красные Владислав Корнилов, 1998 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 14 января он уехал в Псков, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, джинсы и кроссовки синего цвета. При себе у него были дорожная сумка и мобильный телефон. Может находиться в Печорском районе.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Владислава Андреевича Корнилова, просят обратиться сообщить в МО МВД России «Струго-Красненский» по телефону: 8(811)-32-52-875 или 02.