Происшествия

Иномарку в Великих Луках подожгли жители Тверской области, выяснила полиция

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержаны двое жителей Тверской области, подозреваемых в поджоге автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках у дома по улице Дружбы ночью 13 февраля был совершен поджог иномарки «Мицубиси», принадлежащей местной организации. Причиненный ущерб устанавливается.

Получив сообщение о данном происшествии, сотрудники полиции незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, по «горячим следам» задержаны лица, подозреваемые в совершении поджога. Это - двое безработных, ранее судимых жителей Тверской области, 1971 и 1975 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Все обстоятельства и мотивы этого противоправного деяния выясняются в ходе расследования.