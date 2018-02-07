Происшествия

Великолучанка избила свою соседку по общежитию

13 февраля около полуночи 57-летнюю великолучанку избил 30-летний судимый молодой человек. Конфликт между горожанами произошел в квартире женщины на проспекте Гагарина.

Накануне в Великих Луках произошел скандал между соседями в общежитии на Октябрьском проспекте. Там, как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников, безработная 25-летняя девушка ударила несколько раз по лицу и голове свою соседку 1985 года рождения.

Двумя днями ранее еще одна жительница города на Ловати была избита мужчиной 1979 года рождения. Драка произошла во время дружеского застолья на улице Дружбы. В итоге дама получила травму головы.