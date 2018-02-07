У продавца на великолукском рынке украли iPhone

На великолукском рынке обокрали продавца. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверного источника, 13 февраля неизвестный, находясь на территории городского рынка, расположенного на улице К. Либкнехта, с витрины одного из торговых павильонов украл iPhone 5 в корпусе черного цвета. Имущество принадлежало местному жителю 1975 года рождения.
По данным нашего источника в краже подозревается мужчина 1963 года рождения.
А у великолучанки в супермаркете на улице Холмской украли кошелек с 5000 рублей. Кошелек и деньги были похищены из корзины в торговом центре. Ущерб и обстоятельства кражи устанавливаются.