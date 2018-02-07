Происшествия

Нежилой дом подожгли в пушкиногорской деревне

14 февраля в 19.35 в деревне Фомино Пушкиногорского района произошел пожар в нежилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара является поджог. Виновное лицо уже установлено, им оказался мужчина 1954 года рождения.

В этот же день в 07.44 в СНТ «Череха» в Псковском районе в нежилом доме сгорела кровля по всей площади, здание выгорело изнутри. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание внутри дома.

В 21.42 в Острове на ул. Газовой в бане выгорела стена на площади 3 квадратных метра. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.