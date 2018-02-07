Происшествия

В Пскове на улице задержали недобросовестного алиментщика

В Пскове у дома на Октябрьском проспекте сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке выяснилось, что он действительно находится в розыске как уклоняющийся от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.