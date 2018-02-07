Происшествия

Из магазина на Рижском проспекте похищены продукты и косметика

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего жителя Пыталовского района, который похитил из торгового зала продукты питания и косметические средства.