Происшествия

В Пскове продолжают искать пенсионера, который ушел 4 января и не вернулся

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Александр Николаевич Смирнов 1931 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 4 января 2018 года он пропал без вести на территории Пскова.

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

Был одет: вязаная серая шапка, черные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого А. Н. Смирнова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.