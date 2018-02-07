Происшествия

18-летняя девушка похитила из магазина в Писковичах 11 упаковок сливочного масла и упаковку кофе

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина в деревне Писковичи совершена кража.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 18-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка 11 упаковок сливочного масла и упаковку кофе.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.