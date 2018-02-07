Происшествия

В дело уволенной чиновницы из Великолукского района вмешалась прокуратура

Прокурором Великолукского района принесено апелляционное представление на решение Великолукского районного суда по делу о восстановлении на работе бывшего первого заместителя главы администрации Великолукского района, уволенной за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов по представлению прокурора.

Ранее в ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в 2014 году первый заместитель главы Администрации района подготовила документы о предоставлении земельных участков в собственность своим родственникам – сестре и ее мужу, не сообщив работодателю об имеющемся конфликте интересов.

По результатам рассмотрения представления прокурора должностное лицо уволено с муниципальной службы за совершение коррупционного правонарушения. Однако чиновница обратилась в суд и сумела восстановиться на службе.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе старший советник юстиции Е.А.Морозова, состоявшееся судебное постановление оспорил прокурор Великолукского района. В итоге апелляционная инстанция в полном объеме согласилась с доводами прокуратуры и отменила решение суда в части восстановления бывшего муниципального служащего на работе.