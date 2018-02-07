Происшествия

Вредная привычка оставила без дома жителя куньинской деревни Задорожье

В 03.35 16 февраля сгорел жилой дом в деревне Задорожье в Куньинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 22.15 15 февраля сгорела надворная постройка в деревне Иваново в Невельском районе. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание внутри постройки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.