Происшествия

Псковские пограничники задержали двух иностранных рыбаков за незаконное пересечение границы

В акватории Псковско-Чудского водоема сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области были задержаны два иностранных гражданина, незаконно пересекшие государственную границу из сопредельного государства в Российскую Федерацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, по словам задержанных, они не имели устойчивого намерения незаконно пересечь границу. Тем не менее, отец с сыном не обратили внимания на предупреждающие знаки, установленные специально на ледовой поверхности вблизи государственной границы. В результате они углубились на российскую территорию на 400 метров, тем самым нарушив режим государственной границы.

Как следствие, нарушители были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.18.1 КоАП РФ, в виде штрафов на общую сумму 10 тысяч рублей. После проведения разъяснительной беседы указанных граждан передали коллегам из пограничного ведомства сопредельного государства.

Пограничное управление напоминает о том, что в зимний период в акватории Псковско-Чудского водоема в непосредственной близости от государственной границы установлены специальные вехи, и убедительно просит быть внимательными и осторожными, планируя свои передвижения по льду.