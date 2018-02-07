Происшествия

Под предлогом проверки газового оборудования неизвестная злоумышленница украла у псковской пенсионерки 20 тысяч рублей

В Пскове у пенсионерки обманным путем похищены деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестная злоумышленница проникла в квартиру потерпевшей под предлогом проверки газового оборудования.

По версии следствия, в областном центре 14 февраля около 14 часов в квартиру дома по улице Стахановской к 82-летней псковичке зашла неизвестная женщина. Она заявила, что на кухне нужно проверить исправность газовой плиты. При этом незнакомка не представилась и не предъявила никаких документов, подтверждающих ее полномочия.

«Проверив» плиту, гражданка ушла. А на следующий день пожилая хозяйка квартиры решила сходить в магазин, но своих денег не нашла. Из серванта в большой комнате были похищены 20 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась за помощью к стражам порядка.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые мероприятия для раскрытия преступления. Отметим, что в нынешнем году это уже не первый подобного рода случай, зарегистрированный в Пскове. Злоумышленники действовали под видом работников различных коммунальных служб и похищали денежные средства доверчивых квартиросъемщиков.

В этой связи полиция обращается к горожанам с настоятельной просьбой проявлять предельную осмотрительность в общении с незнакомцами, которые под разными предлогами пытаются проникнуть в жилища граждан. Обо всех подобных ситуациях незамедлительно информируйте органы внутренних дел.