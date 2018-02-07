Происшествия

Великолучанин, который поджег свою квартиру вместе с братом, признан невменяемым

Великолукским городским судом с участием прокурора города рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который поджег свою квартиру и кидал емкости с зажигательной смесью в припаркованные во дворе машины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в суде было установлено, что 1 декабря 2016 года в период времени с 16.00 до 17.00 мужчина, находясь на балконе квартиры по месту своего жительства, поджигал емкости с зажигательными смесями и бросал их в припаркованные во дворе машины. В результате его действий были повреждены 2 автомашины, потерпевшим причинен значительный материальный ущерб в размере 15000 рублей и 16972 рубля.

В этот же период времени мужчина совершил поджог обеих комнат квартиры, в результате чего его брат получил острое отравление окисью углерода и скончался.

Затем обвиняемый, держа в руках нож и отвертку, производил угрожающие жесты в адрес сотрудников полиции.

Мужчина обвинялся в совершении общественно опасных деяний, подпадающих под признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (2 эпизода), ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы установлена невменяемость великолучанина.

Постановлением Великолукского городского суда мужчина освобожден от уголовной ответственности, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.