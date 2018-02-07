Происшествия

К 4 месяцам лишения свободы приговорили себежанина за любовь к нетрезвому вождению

Прокурором города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Себежского района, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что себежанин, освободившийся из мест лишения свободы в январе 2017 года, где отбывал наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 21 ноября 2017 года, имея неснятую и непогашенную судимость, вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля «Фиат Типо», в пути движения по ул. Вокзальной города Великие Луки не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. По результатам проведенного освидетельствования у себежанина выявлено алкогольное опьянение.

Приговором мирового судьи судебного участка № 40 мужчина признан виновным в совершении преступления, ст. 264.1 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.