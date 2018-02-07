Происшествия

2,5 года проведет в заключении житель Псковского района за избиение собутыльника табуреткой

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.112 УК РФ, то есть в том, что он, умышленно причинил средний вред здоровью, с использованием предмета в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 9 сентября 2017 года, около 17 часов 30 минут, после совместного употребления спиртных напитков, находясь в д. Крипецкое-1 нанес не менее 10 ударов табуреткой потерпевшему, в результате чего причинил последнему средний вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, а также того, что он ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, суд назначил ему наказание, за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ в виде в виде лишения свободы сроком на 2 лет 6 месяцев лишения свободы.