Происшествия

Житель Псковского района осужден за поножовщину на дороге Писковичи-Загорье

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ, т.е. в том, что он, умышленно причинил тяжкий вред здоровью, с использованием предмета в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, суде установлено, что 3 декабря 2016 года, в период времени с 23 часов 00 минут до 23 часа 17 минут житель Псковского района, после употребления спиртных напитков, вступил в драку с прохожими на дороге «Писковичи-Загорье». При этом, он решил использовать имевшийся при себе нож. В ходе драки он нанес не менее 4 ударов ножом в своего оппонента, в результате чего, причинил последнему тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание, за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ в виде в виде лишения свободы сроком на 2 лет лишения свободы.