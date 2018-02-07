Происшествия

Ночью в Великолукском районе горел жилой дом

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, в 02:22 18 февраля 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Великолукский район, Шелковская волость, деревня Ляхново. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Напоминаем, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.