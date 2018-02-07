Происшествия

Идет проверка по фактам торговли собачатиной на олимпиаде в Пхенчхане

Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов, но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом - это уже отмирающая традиция», - сказала Сон Пэк Ю.