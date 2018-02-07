Происшествия

При падении авиалайнера в Иране погибли 66 человек

Все 66 человек, находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета, погибли. Об этом сообщает информагентство ИСНА со ссылкой на авиакомпанию Aseman Airlines, которой принадлежало воздушное судно.

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). На его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно исчезло с радаров спустя почти час после взлета. Катастрофа произошла вблизи города Семиром (провинция Исфахан).

СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.