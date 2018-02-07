Происшествия

Псковская полиция рассказывает, как защитить квартиру от незваных гостей

На территории области отмечаются факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Псковской области, преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим полиция призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию.