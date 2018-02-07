Происшествия

Неизвестный злоумышленник поджег дом в великолукской деревне Ляхново

В 02.22 18 февраля поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Ляхново в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара дом сгорел, от огня спасены соседний жилой дом и 2 хозяйственные постройки. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 10.48 17 февраля жилой дом на улице Больничной в п. Красногородск выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля на площади 5 кв. метров. От огня спасены 2 жилых дома и 3 хозпостройки. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.