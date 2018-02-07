Происшествия

Житель Гдова после пожара в квартире доставлен с термическими ожогами в больницу

В 19.56 18 февраля произошло возгорание в двухкомнатной квартире на улице 2-й Слободской в городе Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, выгорели кухня и прихожая по всей площади.

В результате хозяин квартиры 1964 года рождения доставлен в больницу с термическими ожогами 2-й степени кистей рук и 1-й степени - спины. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 08.17 18 февраля в 2-комнатной квартире в деревне Писковичи Псковского района огнем поврежден кухонный гарнитур, помещение закопчено. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в вытяжке. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.