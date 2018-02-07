Происшествия

Жители Беларуси угнали «Ауди» в Великих Луках

В ночь с 15 на 16 февраля в Великих Луках угнали «Ауди». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, автомобиль 1987 года выпуска был припаркован во дворе дома на улице Заслонова. Транспортное средство принадлежала молодому человеку 1992 года рождения, ущерб составил 100 000 рублей.

Сотрудники полиции вместе со служебными собаками обнаружили угнанную машину в деревне Великолукского района. В угоне подозреваются жители республики Беларусь. Мужчины 1971 и 1973 годов рождения были задержаны, у них изъяты инструменты и считывающие электронное устройство.

По данному факту проводится проверка. Проводится расследования.