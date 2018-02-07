Происшествия

52-летний мужчина похитил из магазина на Советской Армии в Пскове алкоголь

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина в городе Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Советской Армии совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего гражданина, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан в отдел полиции.