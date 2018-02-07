Происшествия

В Москве убит шансонье Петр Гара

Убит шансонье Петр Гара. По факту убийства мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Как передает «Росбалт», об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 19 февраля 2018 года в квартире дома на улице Северный бульвар обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с ножевыми ранениями.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убитый - певец Петр Петренко, известный как Петр Гара, выступавший с концертами в клубах.