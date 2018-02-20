Происшествия

Три жилых дома сгорели в Псковской области за сутки

Три пожара произошло в Псковской области 19 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14.26 в деревне Дубрава-2 Великолукского района в СНТ «Строитель» сгорел жилой дом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание в чердачном помещении. Спасено три хозпостройки.

В 19.34 в деревне Зельцы Пыталовского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорел жилой дом. Спасены надворные постройки.

В 23:45 в деревне Осница Пушкиногорского района также огнем уничтожен жилой дом. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.