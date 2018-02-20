Происшествия

В Псковском районе осудили семью похитителей туй за 39 преступлений

Приговором мирового судьи судебного участка Псковского района местная жительница и ее сыновья признаны виновными в совершении 39 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что весной-летом 2017 года злоумышленники периодически объезжали приусадебные участки, расположенные в Псковском, Печорском и Палкинском районов, где выискивали деревья породы туя, после чего, если на участке никого не находилось, выкапывали деревья, для последующей продажи.

В общей сложности они нанесли ущерб гражданам на сумму более 300 тысяч рублей, похитив около 200 деревьев.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчинам наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства каждому. Женщине же, как организатору хищений, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

По приговору суда автомашина, на которой похитители совершали кражи деревьев, обращена в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.