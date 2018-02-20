Происшествия

Сотрудники ГИБДД спасли загоревшегося от Вечного огня псковича

В Пскове в ночь с 17 по 18 февраля в парке Победы на мужчине, который хотел погреться у Вечного огня, загорелась одежда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавшему помогли инспекторы ДПС, которые потушили вспыхнувшую одежду и оказали пострадавшему первую помощь.

«Двигаясь на патрульной автомашине по улице Кузнецкой от площади Героев Десантников в сторону площади Победы, инспекторы ДПС взвода № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Макеев и младший лейтенант полиции Александр Жуков у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» заметили гражданина, на котором горела верхняя одежда. Инспекторы ДПС сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции, после чего выбежали из патрульной автомашины и, используя огнетушитель, потушили одежду на мужчине», - рассказали в пресс-службе.

После оказания первой помощи пострадавший с различными ожогами кожного покрова был передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказался мужчина 1984 года рождения.

В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка.