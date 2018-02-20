Происшествия

В Великих Луках у петербуржца силой отобрали куртку

В Великих Луках ограбили жителя Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в ночь с 19 на 20 февраля у жителя культурной столицы 1989 года рождения на проспекте Гагарина на улице с применением насилия отобрали куртку, в которой находились документы.

По «горячим следам» сотрудники ДПС задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался молодой человек 1990 года рождения, проживающий в Великих Луках, но зарегистрированный в Ставропольском крае, неоднократно ранее судим. Украденное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.