Происшествия

Бензиновый генератор сгорел в себежской деревне Белькино

В 13.41 21 февраля сгорел бензиновый генератор в деревне Белькино Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в устройстве. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Также короткое замыкание электропроводки, но в холодильнике, стало причиной пожара в однокомнатной квартире в 5-этажном доме в переулке Олега Зобова в Пскове в 14.52 21 февраля. В результате происшествия выгорела кухня по всей площади, коридор закопчен. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек.