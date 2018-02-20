Происшествия

Молодого опочанина будут судить за кражу сабвуфера, автомагнитолы и шуруповерта

Прокуратурой Опочецкого района в суд направлено уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя г. Опочки в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе дознания установлено, что 17 января около 1.30 обвиняемый, проходя по улице Гребеневской г. Опочки, будучи уверенным в том, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из припаркованных на улице автомобилей сабвуфер, автомагнитолу и шуруповерт общей стоимостью в 6000 рублей.

С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению.

Санкция ч.1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работа на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.