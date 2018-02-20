Происшествия

Росгвардейцы пресекли хулиганские действия посетителя кафе в Великих Луках

Сегодня около 03.30 находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - кафе на улице Зверева поступил сигнал «Тревога».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 35-летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей кафе.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.