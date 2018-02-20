Происшествия

19-летняя псковичка украла продукты из магазина в Острове

В Острове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице 1 Мая совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю жительницу города Пскова, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.