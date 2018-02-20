Происшествия

Мошенница в зеленом пуховике лишила великолукскую пенсионерку 20 тыс рублей

ОМВД России по городу Великие Луки устанавливает личность неизвестной женщины, которая подозревается в мошенничестве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках пенсионерке, сдававшей внаем жилье, позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что желает снять эту квартиру, и предложила хозяйке для уточнения всех формальностей встретиться в одном из Торговых центров города.

Во время этой встречи 15 февраля гражданка стала сетовать на сложную жизненную ситуацию, в которой она якобы оказалась. Под предлогом этого она попросила денег взаймы для оплаты налогов. В результате обманным путем незнакомка завладела деньгами в сумме 20 тысяч рублей, принадлежащими великолучанке. После этого она перестала выходить на контакт с горожанкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает информацией о женщине в зеленом пуховике с серым мехом и в синей шапке на представленных фотографиях, просят помочь следствию и обратиться по телефону: 8-911-387-07- 44 или 02.