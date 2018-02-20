Происшествия

Житель Оренбургской области украл из магазина в Пскове косметику и парфюмерию

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в краже. 23 февраля около 12 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего жителя Оренбургской области, который похитил из торгового зала парфюмерию и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.