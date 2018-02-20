Происшествия

40 тысяч рублей перевела великолучанка мошенникам, которые предлагали ей кредит под выгодные проценты

Жительница Великих Лук взяла «кредит» у мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 19 февраля на мобильный телефон жительницы Великих Лук 1985 года рождения позвонили якобы представители московского банка с предложением взять кредит под выгодные проценты.

Звонящие пояснили, что для оформления нужно перевести деньги на расходы. Позже поступил звонок от якобы представителя службы безопасности банка, он попросил великолучанку перевести деньги на курьерскую доставку.

В итоге жительница города на Ловати перевела мошенникам 40 000 рублей. После перевода денег представители банка пропали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.