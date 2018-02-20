Происшествия

Кражи куртки и телефона произошли в двух великолукских кафе

22 февраля в кафе на проспекте Гагарина в Великих Луках украли куртку, принадлежащую мужчине 1982 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, сотрудники ППС в дежурные сутки задержали подозреваемого - молодого человека 1991 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

18 февраля в кафе уже на улице Вокзальная у молодого человека 1980 года рождения украли телефон стоимостью 6 000 рублей. В краже подозревается мужчина 1976 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.