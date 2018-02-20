Происшествия

Пскович подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Следственным отделом по г. Псков следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

По версии следствия, 9 августа 2017 года обвиняемый через своего представителя предоставил в суд по гражданскому делу сфальсифицированные документы об отправлении им в страховую компанию почтовой связью в 5-дневный срок, как это требует законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств, документов об имевшем место дорожно-транспортном происшествии, оформленном без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.