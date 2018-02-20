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В Псковской области перед судом предстанет пенсионер по обвинению в нарушении половой неприкосновенности 6-летнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении четверых эпизодов преступлений, предусмотренных ст.132 ч.4 п. «б» УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2013 году пенсионер, находясь по месту жительства, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего соседского мальчика, которого к нему в гости приводила бабушка.

Об этом случае правоохранительным органами стало известно лишь спустя четыре года, когда мать ребенка все-таки решила заявить о преступлении на основании неоднократных жалоб малыша.

Следователи незамедлительно произвели процессуальное задержание пенсионера и добились избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения оп существу.