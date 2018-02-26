Происшествия

Из-за электрообогревателя сгорел дом в стругокрасненской деревне Марьино

В 15.53 26 февраля поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Центральной в деревне Марьино в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорел жилой дом. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в электрообогревателе. От огня спасены соседний жилой дом и три надворные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

В 02.00 27 февраля в деревне Сергейцево в Пустошкинском районе в нежилом 12-квартирном доме сгорела 2-комнатная квартира. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.