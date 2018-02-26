Происшествия

Правоохранители пресекли семейный бизнес псковичей по продаже суррогата

Следственным отделом по г.Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих супругов в возрасте 54 и 55 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По версии следствия, супруги приобрели спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, после чего, в целях повышения своего материального благосостояния, разбавляли ее водопроводной водой и реализовывали под видом пищевого продукта по месту жительства в одной из квартир в г.Пскове, пока в июле 2017 года их деятельность не была пресечена следователями и полицейскими в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.