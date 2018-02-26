Происшествия

19 лет в колонии особого режима проведет житель Бежаниц, который изнасиловал и задушил незнакомую женщину

27 февраля Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении неработающего ранее судимого 31-летнего жителя поселка Бежаницы, которому было предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. О этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного суда.

Судом установлено, что 19 декабря 2016 года в дневное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в безлюдном месте поселка Бежаницы напал на незнакомую женщину, следовавшую в одну из близлежащих деревень.

Насильно отведя ее в находящийся неподалеку лесной массив, злоумышленник избил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера, после чего задушил, желая таким образом избежать ответственности за содеянное.

Суд признал жителя Бежаниц виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы сроком на 2 года, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию в размере 70 650 рублей в счет погашения материального вреда и 1 миллион рублей – в счет компенсации морального вреда.