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За вымогательство взяток в Великих Луках задержан преподаватель вуза

Следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении преподавателя ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки).

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По версии следствия, в 2017 году преподаватель, находясь в учебной аудитории, получал лично взятки в виде денег, которые он требовал от студентов за визирование выпускных квалификационных работ. Общий размер незаконного обогащения составил 50 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Следователи проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений в отношении студентов.

Если вам что-либо известно о противоправных действиях, необходимо сообщить об этом в следственный отдел по телефону в г. Великие Луки: 8 (811-53) 7-11-34.