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На границе в Псковской области задержан иностранец, находящийся в межгосударственном розыске

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на въезд в Российскую Федерацию прибыл гражданин Молдовы. При проверке документов выяснилось, что 57-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдавии.

По инициативе Министерства Юстиции Республики Молдова он числится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК Республики Молдова «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести».

Как пояснил задержанный, в связи с заведенным в отношении него уголовным делом он находился под подпиской о невыезде. Несмотря на запрет, он принял решение уехать в Россию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Задержанный гражданин Молдавии в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж. За совершенное преступление на родине ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.