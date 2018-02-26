Происшествия

«Привет» от внука из США обошелся псковичке в сто тысяч рублей

Пожилой жительнице областного центра передали «привет» от внука. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 26 февраля в Пскове на Завеличье к шедшей по улице гражданке 1938 года рождения подошла неизвестная женщина средних лет. Она передала пенсионерке привет от ее внука из Америки. У псковички внук действительно живет в США. Незнакомка сообщила также, что внук просил передать ей подарок.

Обрадованная пенсионерка пригласила гражданку к себе домой. И здесь гостья вручила хозяйке пачку долларов, после чего завила, что готова сходить в банк и обменять еще рубли на доллары. Старушка передала новой знакомой более ста тысяч рублей. Та ушла и больше не вернулась. А в оставленной ею пачке денег вместо долларов оказались бумажки банка приколов.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.