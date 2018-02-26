Происшествия

Великолукский «мебельщик», обманувший клиентов почти на 1 млн рублей, проведет в колонии 2,5 года

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что мужчина, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цель хищения денежных средств у физических лиц, договаривался с потерпевшими о продаже им мебели. Затем, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, потратил деньги, полученные от потерпевших, на личные нужды, причинив 66 лицам ущерб на общую сумму более 990 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Великолукского городского суда в отношении великолучанина признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.