Происшествия

Ночью мужчина, угрожая продавцу пистолетом, забрал деньги из кассы в кафе на улице Генерала Маргелова

В Пскове росгвардейцы по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, сегодня около 01.50 находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получили сообщение, что в круглосуточном кафе на улице Генерала Маргелова неизвестный мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги, после чего скрылся.

Правоохранители уточнили приметы злоумышленника и приступили к его поиску. Вскоре на улице Максима Горького росгвардейцы заметили гражданина, подходящего под полученное описание. Он был задержан и передан сотрудникам полиции.