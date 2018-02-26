Происшествия

Упавший с моста им. 50-летия Октября в Пскове рабочий отсудил у строительной фирмы почти 360 тысяч рублей в качестве компенсации

В Пскове рабочий отсудил у строительной фирмы почти 360 тысяч рублей в качестве компенсации за производственную травму.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, инцидент произошел 8 августа 2016 года на мосту имени 50-летия Октября в Пскове. Выполняя поручение прораба, который ушел с места производства работ, один из рабочих произвел срез балок с не демонтированным карнизным блоком. В результате несогласованных работ произошло падение данной железобетонной конструкции с находящимся на ней другим рабочим. Упав на землю с высоты более 8 метров, пострадавший получил множественные переломы костей лицевого скелета, туловища, конечностей, повлекшие тяжкий вред здоровью человека.

Следователи установили, что причиной несчастного случая стало нарушение правил охраны труда со стороны прораба. На стадии следствия он выплатил материальную компенсацию причиненного пострадавшему рабочему вреда. Решением суда к нему применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, строительная компания, в которой они работают, выплатит работнику почти 360 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального и материального вреда.