Происшествия

В Себеже ревнивец со своим подельником признаны виновными в попытке убийства прежнего кавалера бывшей сожительницы

Собранные следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих мужчин в возрасте 23 и 18 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).

Установлено, что ночью 16 сентября 2016 года злоумышленник, ведомый чувством ревности, вместе с двумя знакомыми пришел выяснить отношения к дому бывшего сожителя бросившей его женщины, ошибочно полагая, что она вернулась к нему. Когда потерпевший открыл дверь, ревнивец насильно вытащил его из дома. Затем вместе с одним из своих знакомых, который решил поддержать друга из ложно понимаемого чувства товарищества, они нанесли потерпевшему в общей сложности 10 ударов ножами в спину, а также ногами и руками по различным частям тела. В процессе нанесения ударов потерпевшему удалось убежать и обратиться за помощью к соседям. Только благодаря своевременно оказанной в дальнейшем медицинской помощи потерпевший, которому был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, остался жив.

Приговором Себежского районного суда виновным назначено наказание в виде 12 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.